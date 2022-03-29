Минобороны: Россия сократит военную активность под Киевом и Черниговом

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Фомин после российско-украинских переговоров, которые прошли сегодня в Стамбуле, сообщает ТАСС.

В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, — заявил Фомин.

По его словам, российская сторона исходит из того, что Киев примет соответствующие решения и создаст условия для дальнейшей нормальной работы. Кроме того, он призвал Киев строго соблюдать Женевские конвенции и исключить пытки российских военнопленных.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену. Она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.