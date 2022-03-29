Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом

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Российская сторона даст ответ на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что на все недружественные поступки Россия ответит соответствующими контрмерами.

По всем дадим ответ, — заявила она, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов. 29 марта МИД Бельгии объявил о высылке 21 дипломата из России, на это им предоставили 15...