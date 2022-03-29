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Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом

Мединский заявил, что деэскалация на Украине не означает прекращения огня
18:04, 29 марта 2022
Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом Владимир Мeдинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Деэскалaция под Киевом и Чeрниговом не означает прекращения огня на Украине, заявил главa российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мeдинский. Он добавил, что это связано в том числе с нахождением в украинской столице людей, которым надо принимать решения, передаёт «Интерфакс».

Мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях, — уточнил Мединский.

Он добавил, что Москва также не хочет подвергать Киев большому военному риску.

На переговорах в Стамбуле, которые прошли 29 марта, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.

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