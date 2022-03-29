«Воины не согласны»: Кадыров призвал не заканчивать спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не заканчивать спецоперацию на Украине. По его мнению, у Украины не может быть нормальной жизни, пока там не будут уничтожены «бандеровцы». Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Ничего не закончилось. Я вас уверяю. Пока есть бандеровцы, нацики, исламские боевики-шайтаны, у Украины не может быть нормальной жизни. Или мы их уничтожим или посадим пожизненно.... Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим бандеровцев, — заявил Кадыров.

Он добавил, что в ходе спеоцперации на Украине потерял близких людей и попросил президента России Владимира Путина дать бойцам закончить то, что начал глава государства. По словам Кадырова, очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, где обсуждались мирные инициативы, не порадовал его бойцов.

Мы, воины, не намерены ни на шаг отступить. И мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. <...> Ребята сегодня без настроения, но я им сказал: не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, — сказал глава Чечни.

Четвёртый раунд очных переговоров между Россией и Украиной прошёл 29 марта в Стамбуле. Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.