Мединский: Россия не выступает против вступления Украины в ЕС

Россия не выступает против вступления Украины в ЕС, сообщил в эфире Первого канала глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. По его словам, которые приводит РИА Новости, в то же время Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы и просит, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств.

Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз, — сказал Мединский.

Ранее Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу. По его словам, они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое оружие, а также запрет на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.

Говоря о встрече глав России и Украины, Мединский сообщил, что первоначально она планировалась только после подготовки договора по урегулированию ситуации и утверждения его переговорщиками, а также визирования документа министрами иностранных дел. Новый же план, согласно которому встреча возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел, позволяет в том числе обсудить в ходе визирования нюансы и разного рода политические детали.