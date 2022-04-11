Лавров заявил, что Россия выступает за переговоры с Украиной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия выступает за переговоры с Киевом. Он считает, что причин останавливать диалог с украинской стороной нет, несмотря на то что она иногда «изворачивается на 180 градусов», отвергая свои же недавние предложения.

Украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, и на 180 градусов, отвергает то, что она сама предлагала пару дней назад. Но мы люди терпеливые и настойчивые, — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику. Но несмотря на это, Россия никогда не подчинится давлению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России создать комфортные условия для дальнейших переговоров с Украиной. Отвод российских военных от Киева и Чернигова он назвал жестом доброй воли и отметил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, в том числе благодаря переговорам.

Песков не исключил, что это будет сделано мирным путём, однако всё будет зависеть от позиции представителей украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».

В настоящее время РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».