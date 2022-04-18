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Мир

Турция назвала ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной

Представитель президента Турции Калын: ситуация по переговорам Москвы и Киева сложная
10:18, 18 апреля 2022
Турция назвала ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной Российско-украинских переговоры во дворце Долмабахче. Стамбул Фото: Генеральное консульство РФ в Стамбуле/РИА Новости
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Турция продолжает делать всё возможное, чтобы российская и украинская стороны встретились за столом переговоров, заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет газета Star. Он заявил, что ситуация с переговорами Москвы и Киева остаётся довольно сложной.

Турция по-прежнему делает всё возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров, — цитирует слова представителя турецкого президента Star.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока нечего заявить о результатах переговоров между Москвой и Киевом. Он добавил, что работа в настоящее время продолжается и она весьма напряжённая.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.

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