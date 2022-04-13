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Политика

В Кремле заявили об отсутствии результатов переговоров с Киевом

16:15, 13 апреля 2022
В Кремле заявили об отсутствии результатов переговоров с Киевом Московский Кремль на фоне МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кремлю пока нечего заявить о результатах переговоров между Москвой и Киевом. Работа в настоящее время продолжается, и она весьма напряжённая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять, — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией. По его словам, у Киева нет другого выхода. Он также подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любое время и обсудить любые вопросы.

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