Как было сказано в старом советском фильме, теперь и футбольный матч не обходится без политического резонанса. Что уж говорить о создании вакцины от коронавируса, которую ждёт весь мир и создание которой — это и большие деньги, и мировой престиж, и фармакологическая независимость в важнейшей и острейшей области здравоохранения.

Достаточно посчитать убытки от пандемийного карантина. И заодно вспомнить, как нахраписто и даже чисто по-гопнически вели себя в разгар мировой пандемии Соединенные Штаты, перехватывая чуть ли не силой медицинское оборудование, предназначенное для других стран, и сманивая за океан известных вирусологов. Хвалёные западные союзы, построенные якобы на уважении прав и свобод, не выдержали испытания коронавирусом. Национальный эгоизм тут же дал о себе знать.

Неудивительно поэтому, что сообщение о регистрации антикоронавирусной вакцины Минздравом России вызвало в мире нездоровую реакцию. Видимо, не зря плод усилий наших вирусологов назвали с очевидным вызовом — «Спутник V», прозрачно намекая на очередной прорыв, способный дать импульс развитию передовых технологий. В данном случае — в области генетики, как в своё время запуск первого спутника продвинул разработки в сфере космических технологий. И как в 1957 году видный американский политик в ответ на сообщение ТАСС о запуске спутника завопил: «Не верю!» Так и теперь заокеанский министр здравоохранения поспешил заявить, что вот как раз в США из шести сразу разрабатываемых вакцин две находятся на финальной стадии испытаний, а вот эффективность вакцины русской вызывает у него сомнения.

АГН «Москва»

Подтекст таких высказываний понятен: Штаты постоянно используют рычаги откровенного политического давления, вплоть до неприкрытого шантажа, для продвижения собственной продукции, будь то сжиженный газ или противоракетные системы, выводя их, таким образом, за рамки здоровой конкуренции. Думаю, не за горами момент, когда и нашу вакцину объявят орудием российской гибридной войны или средством финансирования военной мощи. Нет ничего нового под луной.

Но самое примечательное заключается в том, что у нас выявилась и своеобразная фармакологическая «пятая колонна». Речь идёт о призывах отложить регистрацию вакцины от НИЦЭМ им. Гамалеи, озвученных от имени Ассоциации организаций по киническим исследованиям. Формально это НКО, объединяющая исследователей на российском внутреннем рынке. На деле же Ассоциация представляет собой весьма интересный симбиоз вирусологов, консалтинговых компаний и главное — представителей известных западных фармакологических компаний. В своем письме оппоненты ясно указали, что регистрация всё равно не сделает Россию пионером в создании столь ожидаемой во всем мире вакцины.

Иными словами, позиция предельно ясно выражена теми, кто привык крупно зарабатывать на нашем рынке, опираясь на разного рода ассоциированные коммерческие структуры. Фактически против нашего приоритета открыт второй фронт. И процесс создания и коммерциолизации препарата надеются замедлить атаками как внешними, так и внутренними. Стоит помнить и о недавних обвинениях России в попытках украсть британские наработки. Притом, что учёные обеих стран, ведущие близкие по направлению разработки по созданию векторной вакцины, открыто обменивались результатами своих исследований.

Вот такая реальность политического давления в болезненном для многих стран вопросе. Притом, что лидеры той же Сербии и Филиппин уже заявили о своём ожидании российской вакцины. Интерес проявляет и Аргентина. Как бы им всем не попасть под новые заокеанские санкции.

К слову, все помнят, как Екатерина Великая привила себе коровью оспу, дабы избавить от сомнений придворных. И вот, как объявил президент Путин, на прививку от российских вирусологов решилась одна из его дочерей. Такой пример доверия в надежность вакцины дорогого стоит. И убеждает сильнее любой пропаганды.