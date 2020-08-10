Минздраву рекомендовано отложить регистрацию вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5692c224-db4a-11ea-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям рекомендовала российскому Минздраву отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Соответствующее письмо направлено на имя глав министерства Михаила Мурашко.

Организация обосновывает свой аргумент тем, что в испытаниях Национальным центром имени Гамалеи приняли участие менее 100 человек. хотя в ходе третьей фазы испытания препараты тестируют, как правило, на нескольких тысячах пациентов, пишет РБК.

То есть на сегодня нет никаких сведений, каким будет качество вакцины, нет данных о её безопасности для пожилых людей, хотя именно их хотят привить в первую очередь. Нет данных о том, каким будет массовое производство вакцины.

В Ассоциации отмечают, что стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины нельзя назвать иначе как героической парадигмой, которую «сегодня не одобрил бы ни один комитет по этике».

Ранее NEWS.ru сообщал, что отечественная вакцина от коронавируса в текущем году в массовое производство не попадёт. Вакцина прошла доклинические испытания и первые две фазы клинических, в ходе которых показала «обнадёживающие результаты в смысле безопасности и эффективности». Однако третьей фазы испытаний ещё не было, возможность её проведения назначат после регистрации препарата.