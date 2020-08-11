Вучич готов первым принять российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5eb431a0-dbdf-11ea-8beb-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым получить российскую вакцину от COVID-19.

По его словам, перед этим сербские специалисты должны будут подтвердить безопасность и надёжность вакцины.

Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики, — отметил Вучич, слова которого приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартует в октябре, заявил в ходе брифинга глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, с момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.