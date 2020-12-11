Глава управы района Филёвский парк против сноса регбийного стадиона

https://static.news.ru/photo/95a79796-3bb2-11eb-b839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принесение в жертву исторического регбийного стадиона в Филях, ради развития гандбола, недопустимая мера, заявил глава управы района Филёвский парк Роман Мирошниченко.

Безусловно город, район, улицы и дворы должны развиваться, спорт должен быть доступен. Спортивные объекты должны быть современные и удобные — это и развитие младшего поколения, и среднего возраста, и забота о благосостоянии старшего поколения. Но принесение в жертву исторического стадиона регби, ради развития гандбола, с моей точки зрения нонсенс и недопустимая мера. Я категорически против ликвидации стадиона регби, — написал на своей странице в Facebook Мирошниченко.

Как сообщалось, регбийный клуб «Фили» (Москва) начал продажу сувениров, чтобы от вырученных денег постараться не допустить сноса стадиона в Филях. Более трёх тысяч подписей жителей района Фили против уничтожения регбийного стадиона были переданы мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину, руководителю администрации президента Антону Вайно, заместителю председателя правительства Юрию Борисову и министру спорта Олегу Матыцину.

NEWS.ru неоднократно рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола.