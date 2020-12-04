Собянину и Рогозину переданы более 3 тыс. подписей за сохранение «Филей»

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Более трёх тысяч подписей жителей района Фили против уничтожения регбийного стадиона переданы мэру Москвы Сергею Собянину, сообщил NEWS.ru муниципальный депутат района Филёвский Парк Денис Прокуронов.

Более трёх тысяч человек выступили против уничтожения регбийного стадиона, за сохранение наследия и идентичности района, — сказал Прокуронов, добавив, что в мэрию были переданы бумажные обращения.

В свою очередь, директор по маркетингу регбийного клуба «Фили» Алексей Гусев отметил, что «развивая массовый спорт нельзя уничтожать традиции, складывавшиеся десятилетиями».

Электронные копии обращений были также направлены руководителю Роскомоса Дмитрию Рогозину, руководителю администрации президента Антону Вайно, заместителю председателя правительства Юрию Борисову и министру спорта Олегу Матыцину.

NEWS.ru рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола.