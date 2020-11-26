Федерация регби РФ постарается убедить не строить в Филях центр гандбола

https://static.news.ru/photo/b4600246-2fef-11eb-b644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев высказался по поводу строительства гандбольного спорткомплекса на территории старейшего регбийного стадиона Москвы «Фили».

Мы можем только с большим сожалением говорить об инициативе постройки спорткомплекса на этом месте. Мы не согласны с тем, что историческое место одного из самых прославленных регбийных клубов, место, где ещё в прошлом году проводились международные соревнования по регби, место, которое знает вся регбийная общественность, будет застроено под гандбол. Я сам там играл, и это место вырастило большое поколение выдающихся регбистов, — сказал Артемьев NEWS.ru.

Артемьев подчеркнул, что Федерация регби постарается убедить не строить гандбольный центр.

Мы, конечно, постараемся убедить, что всё это не нужно делать. На данный момент мы занимаемся возрождением регбийного клуба «Фили». Наша цель сделать этот клуб одним из самых серьёзных в России. Мы поддерживаем, что там [в Филях] ничего делать не нужно. Мы как общественная организация будем объяснять, почему это нецелесообразно, — сказал Артемьев.

Также председатель Высшего совета ФРР отметил, что у него отличные взаимоотношения с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который является председателем попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР).

Мы с ним эту тему обсуждали, им известна моя позиция на сей счёт. При этом мы с уважением относимся к гандбольной федерации. Так получилось, что это самая дружественная федерация для нас, мы с большой симпатией относимся к ним. Как известно, большинство людей из гандбола переходит в регби, и нам очень грустно, что сложилась такая ситуация. Она вызывает у нас внутренний протест, — сказал Артемьев.

Ранее гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что ФГР прорабатывает вопрос создания в Москве Дворца гандбола международного уровня в Филях. По словам Рогозина, проект уже есть, основные решения приняты. 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром, где был презентован план нового спортивного комплекса. После этого ведущие спортивные комментаторы высказались против сноса комплекса «Фили» и была создана петиция на имя главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В свою очередь, как сообщалось, с сотрудников завода ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, в экстренном порядке собирают подписи в поддержку сноса регбийного стадиона «Фили» в Москве и постройки на его месте гандбольного центра. Позже Роскосмос удалил со своего сайта новость месячной давности, в которой было сказано о строительстве гандбольной арены на восемь тысяч зрителей общей площадью 70 тысяч квадратных метров, писал NEWS.ru.