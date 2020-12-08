РК «Фили» начал продажу сувениров для сохранения своего стадиона в Москве

https://static.news.ru/photo/75c237fe-39f2-11eb-955a-fa163e074e61_660.jpg Фото: РК Фили (Москва)/Twitter.com

Регбийный клуб «Фили» (Москва) начал продажу сувениров, чтобы от вырученных денег постараться не допустить сноса стадиона в Филях.

Нам все говорят, что вопрос со стадионом решённый, что ничего уже не поможет. Предлагаем вам приобрести подарки своим друзьям и близким. Мы предлагаем вам: вымпелы, два вида брелоков, браслеты, мячи, футболки и наш эксклюзив — регбийки. На вырученные от продажи деньги, мы продолжим борьбу за сохранения стадиона, — говорится в сообщении клуба в Facebook.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч подписей жителей района Фили против уничтожения регбийного стадиона были переданы мэру Москвы Сергею Собянину, а также руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину, руководителю администрации президента Антону Вайно, заместителю председателя правительства Юрию Борисову и министру спорта Олегу Матыцину.

NEWS.ru неоднократно рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола.