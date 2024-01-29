Россиянин задержан в Стамбуле после стрельбы в церкви: связан ли с ИГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Атака на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле произошла 28 января в 11:40. Двое неизвестных открыли стрельбу по прихожанам. Подробности о задержании нападавших и причастности граждан РФ к случившемуся — в материале NEWS.ru.

Момент атаки на церковь

Один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Инцидент произошел во время молитвы.

Министр отметил, что нападавших было двое. Они были в масках и «участвовали» в воскресной молитве. В результате случившегося было начато полномасштабное расследование. При этом пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что нападение было совершено на турецкого гражданина.

Задержали ли подозреваемых в нападении, в Турции пообещали ответ

Два человека, предположительно причастных к убийству прихожанина в стамбульской церкви, были задержаны полицией, сообщил Ерликая. Задержанные направлены для проведения следственных мероприятий в управление безопасности Стамбула. Прокуратура начала расследование инцидента.

«Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии в Стамбуле нашего соотечественника Тунджера Джихана», — написал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле. Также он выразил соболезнования обществу. В настоящее время прокуратура Стамбула ведет расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Россиянин и еще 46 человек под стражей

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в католической церкви, сообщил Ерликая. По его словам, среди них числится один россиянин.

Кроме того, выяснилось, что к нападению может быть причастно «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает пресс-служба ведомства.

Кто взял ответственность за нападение на церковь

«Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Как отмечает агентство со ссылкой на заявление в Telegram-канале группировки, нападение было совершено двумя членами «Исламского государства», которые скрылись.

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