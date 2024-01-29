Задержаны оба стрелявших в стамбульской церкви

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Два человека, предположительно причастных к убийству прихожанина в стамбульской церкви, были задержаны полицией, сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая в Twitter (X). Задержанные направлены для проведения следственных мероприятий в управление безопасности Стамбула. Прокуратура начала расследование инцидента.

Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии в Стамбуле нашего соотечественника Тунджера Джихана, — написал министр.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, инцидент произошел в 11:40. Двое неизвестных были в масках и «принимали участие» в воскресной молитве. В результате стрельбы погиб один человек, турецкий гражданин.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии ранее предотвратил теракт в одном из православных храмов. В пресс-службе ведомства уточнили, что нападение на церковь планировали организовать члены группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подозреваемыми оказались двое жителей республики 2007 года рождения.