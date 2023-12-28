Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в православной церкви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) предотвратили террористический акт, который планировалось совершить в одном из православных храмов, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителей комитета, которые приводит ТАСС, нападение на церковь планировали организовать члены группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Специалисты ведомства рассказали, что подозреваемые в подготовке теракта были задержаны в городе Джалал-Абад, расположенном на западе страны в 560 километрах от Бишкека. Ими оказались двое жителей республики 2007 года рождения. По версии следствия, мужчины были дистанционно завербованы террористической организацией и планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади города. Кроме того, они планировали совершить вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы.

Задержанные лица водворены в СИЗО № 53 Государственной службы исполнения наказаний для несовершеннолетних, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению их преступных связей на территории Кыргызской Республики, — говорится в сообщении ГКНБ.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, планировавшего совершить теракт в Ставрополе. Он также был завербован «Исламским государством». Отмечается, что мужчина изготовил два взрывных устройства в домашних условиях и планировал привести их в действие у здания правительства Ставропольского края на площади Ленина.