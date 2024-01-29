Гражданин России задержан в Турции после стрельбы в церкви МИД Турции: после стрельбы в церкви задержаны 47 человек, в том числе россиянин

Фото: Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в католической церкви, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, среди них числится один россиянин. Кроме того, выяснилось, что к нападению может быть причастно «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает пресс-служба ведомства.

В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — отметил глава ведомства.

Ранее Ерликая заявлял о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, инцидент произошел в 11:40. Двое неизвестных были в масках и «принимали участие» в воскресной молитве. В результате стрельбы погиб один человек, турецкий гражданин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле. Турецкий лидер заверил, что нападавшие будут задержаны в течение суток. Прокуратура Стамбула, по его словам, ведет расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.