Эрдоган пригрозил ответственным за стрельбу в церкви Стамбула Эрдоган: устроивших стрельбу в церкви Стамбула поймают в течение суток

Фото: Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

Стамбул, Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, передает телеканал A-haber. Турецкий лидер заверил, что нападавшие будут задержаны в течение суток.

Выражаю соболезнования обществу. Для поимки преступников принимаются необходимые меры. Рассчитываем, что мы найдем и задержим совершивших нападение в течение 24 часов, — заявил Эрдоган.

Прокуратура Стамбула ведет расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, инцидент произошел в 11:40. Двое неизвестных были в масках и «принимали участие» в воскресной молитве. В результате стрельбы погиб один человек, турецкий гражданин.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии ранее предотвратил теракт в одном из православных храмов. В пресс-службе ведомства уточнили, что нападение на церковь планировали организовать члены группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подозреваемыми оказались двое жителей республики 2007 года рождения.