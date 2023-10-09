ХАМАС ударил по жилым домам и аэропорту Израиля: что известно к этому часу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Военное крыло ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны уже сработала сирена. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по сектору Газа. Что там происходит сейчас?

Двустороннее ракетные удары ЦАХАЛ и ХАМАС

Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в воскресенье поздно вечером. По громкоговорителям население предупредили о возможных ракетных атаках.

Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют, — говорилось в сообщении.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги регулярно срабатывают в южной части страны и продолжают подаваться в населенных пунктах, расположенных рядом с сектором Газа.

Позднее силы ХАМАС также заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге государства. Боевые действия ведутся в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, которую группировка начала в эту субботу.

Кадры с места событий

Пользователи в соцсетях публикуют кадры двусторонних ракетных ударов Израиля и ХАМАС, а также их последствий. Особенно массированному удару со стороны палестинских боевиков подвергся израильский город Ашкелон, по которому выпустили более 100 боеприпасов.

В ответ была запущена система ПРО «Железный купол», однако часть ракет все-таки упала на жилую застройку. Квартира на верхнем этаже одного из домов оказалась полностью разрушена, из других идет дым. На улицах — обломки и битые стекла. Жители спешно покидают жилища. На месте работают спасатели.

В свою очередь Израиль нанес удары по сектору Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Новые заявления израильских властей

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна нанесет палестинским боевикам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить еще 50 лет. По его словам, ХАМАС пожалеет, что начал этот конфликт.

Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой, она изменит действительность на поколения вперед. Мы несем ответственность за то, чтобы эта операция запомнилась в секторе Газа на следующие 50 лет, и они, ХАМАС пожалеют, что начали ее, — сказал глава Минобороны.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также сообщил, что Израиль не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС. Дипломат подчеркнул, что его страна нацелена на ликвидацию данной организации.

Израиль оказался в состоянии войны, а израильтяне находятся в заложниках в секторе Газа, подвергаясь ракетным обстрелам. По его словам, главный приоритет Тель-Авива — обеспечить безопасность своих граждан.

Военная помощь США Израилю и реакция ХАМАС

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Такое решение связано с обострением арабо-израильского конфликта.

В свою очередь палестинское движение ХАМАС не оставило без внимания такое распоряжение США. Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Позднее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что администрация Соединенных Штатов отправила первую партию военной помощи Армии обороны Израиля. Также американский лидер пообещал в ближайшие дни направить дополнительную партию поддержки.

Жертвы, пострадавшие и бомбоубежища

Минздрав Палестины сообщил, что жертвами израильских атак в секторе Газа стали 424 человека. Свыше 2,3 тысячи жителей получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин, уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в этом районе насчитывается 676 убитых. По последним данным, с момента начала эскалации конфликта были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, более тысячи домов получили повреждения.

Жительница Тель-Авива опубликовала видео из бомбоубежища, оборудованного прямо внутри квартиры. В таких помещениях с армированными бетонными стенами израильтяне ждут, пока затихнут сигналы воздушной тревоги.

Небольшая комната, которая называется мамад, оснащена огнеупорной дверью, общей вентиляцией и окном с железными ставнями. По словам автора видео, такое укрытие выдерживает попадание ракеты.

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