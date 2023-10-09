В ХАМАС заявили о запуске ракет в сторону израильского аэропорта Бен-Гурион

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Военное крыло ХАМАС уведомило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны уже сработала сирена, сообщает РИА Новости.

Позднее силы ХАМАС также заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге государства. Боевые действия ведутся в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, которую группировка начала в эту субботу.

Бригады «Аль-Кассам» произвели ракетный залп по сионистскому аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов, — говорится в сообщении.

Недавно пресс-секретарь Минобороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что армия планирует начать срочную эвакуацию граждан, проживающих рядом с границей сектора Газа. Предполагается, что в ближайшие сутки жителей переместят в убежища.

Ранее власти призвали граждан самостоятельно покинуть дома на фоне эскалации конфликта. Премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет продолжительной и сложной. Он отметил, что население ожидает долгая и кровопролитная война, поэтому сейчас важно сплотиться перед лицом беды, проявить стойкость и веру в свою страну.