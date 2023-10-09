В центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в воскресенье поздно вечером, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны. По громкоговорителям население предупредили о возможных ракетных атаках.

Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги регулярно срабатывают в южной части страны и продолжают подаваться в населенных пунктах, расположенных рядом с сектором Газа.

Вечером 7 октября палестинские радикалы открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти ввели особое положение на всей территории страны.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не допускает возможности проведения мирных переговоров с группировкой. Власти нацелены на ликвидацию данной организации, подчеркнул дипломат. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил, что национальная армия страны намеревается действовать во всю свою мощь ради уничтожения ХАМАС. Политик призвал жителей к стойкости перед лицом долгой и кровопролитной войны.