Стало известно число погибших от обстрелов в секторе Газа Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа возросло до 424 человек

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Минздрав Палестины сообщил, что жертвами израильских атак в секторе Газа стали 424 человека. Свыше 2,3 тысячи жителей получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин, уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в этом районе насчитывается 676 убитых. По последним данным, с момента начала эскалации конфликта были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, более тысячи домов получили повреждения.

Ранее в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что порядка 20 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа. Беженцы нашли укрытие в 44 школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Совет Безопасности ООН начал закрытую встречу по обострению палестино-израильского конфликта. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Белый дом рассчитывает на единогласное осуждение атаки радикалов группировки ХАМАС.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.