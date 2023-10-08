Стало известно, сколько палестинцев сектора Газа покинули свои дома ООН: не менее 20 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 20 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Они укрываются в 44 школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведенных временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса, — говорится в сообщении.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Вскоре премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». По всей территории государства ввели особое положение. В результате обстрелов погибли примерно 300 человек, более 1800 пострадали.

Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.