https://static.news.ru/photo/8af514f8-4bef-11ea-95b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Анкара и Москва пока не пришли к договорённостям по ситуации в сирийской провинции Идлиб, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Чиновник также призвал срочно прекратить огонь в регионе.

Если бы в субботу [8 февраля] удалось согласовать план действий по Сирии, то необходимости в <...> переговорах [10 февраля] не было, — цитирует дипломата портал «Анадолу».

8 февраля в турецкой столице прошли трёхчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с заместителями глав МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием специального представителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. Стороны обсудили шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса.

Накануне стало известно о том, что правительственные войска Сирии отбили у террористов 600 квадратных километров территории в пригородах Алеппо. В связи с растущей напряжённостью в зоне конфликта Анкара направила 8 февраля к границе с идлибской зоной деэслакации около 300 боевых автомобилей и грузовиков. Также туда прибыли спецподразделения Турции.

6 февраля Министерство иностранных дел России сообщило о гибели военных специалистов из РФ. Трагический инцидент произошёл в январе 2020 года, писал NEWS.ru.