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Специалист по технологиям Ирана Саджад Бонаби назвал причину сбоев в работе Интернета по стране. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Сегодня в 11:44 (11:14 мск. — NEWS.ru) из-за кибератаки произошёл сбой в работе, потому в течение одного часа у некоторых операторов мобильного и стационарного Интернета наблюдались перебои, — написал он....