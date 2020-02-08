Представители России и Турции встретились на переговорах в Анкаре. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для политического продвижения процесса в Сирии.
В Анкаре прошли трёхчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с замглавы МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием спецпредставителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. В состав делегаций входили представители МИДов, военных и разведывательных ведомств двух стран, — цитирует представителя турецкого МИДа РИА Новости.
Отмечается, что переговоры будут продолжены на следующей неделе.
Ранее NEWS.ru писал, что Турция направила к границе Сирии 300 грузовиков и боевых машин. Такие действия Анкара предпринимает на фоне растущей напряжённости в регионе.