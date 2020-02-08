https://static.news.ru/photo/00691886-4a99-11ea-84d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция продолжает переброску боевых сил к границе с идлибской зоной деэслакации. В провинцию Хатай прибыло около 300 грузовиков и бронированных машин.

Несколько дней назад туда были отправлены вооружённые силы спецназа. Такие действия Анкара предпринимает на фоне растущей напряжённости в Идлибе. Последняя попытка со стороны Турции и России навязать в регионе режим тишины не увенчалась успехом.

Сирия предприняла активные действия против агрессии террористов и за несколько дней взяла под полный контроль город Саракиб. Однако рассеянностью сирийской стороны воспользовался Израиль и нанёс несколько ракетных ударов по Дамаску.

Ранее NEWS.ru информировал о военном патрулировании российских войск. Оно уже второй раз проводится без участия Турции.