Турция продолжает переброску боевых сил к границе с идлибской зоной деэслакации. В провинцию Хатай прибыло около 300 грузовиков и бронированных машин.
Несколько дней назад туда были отправлены вооружённые силы спецназа. Такие действия Анкара предпринимает на фоне растущей напряжённости в Идлибе. Последняя попытка со стороны Турции и России навязать в регионе режим тишины не увенчалась успехом.
Сирия предприняла активные действия против агрессии террористов и за несколько дней взяла под полный контроль город Саракиб. Однако рассеянностью сирийской стороны воспользовался Израиль и нанёс несколько ракетных ударов по Дамаску.
Ранее NEWS.ru информировал о военном патрулировании российских войск. Оно уже второй раз проводится без участия Турции.
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