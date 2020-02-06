https://static.news.ru/photo/580220c6-4911-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Подразделения российской военной полиции в очередной раз провели патрулирование территории Сирии без участия сил Турции.

В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту в провинции Хасеке, — цитирует ТАСС руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.

В первый раз турецкая сторона не прибыла на совместное патрулирование 3 февраля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, представитель российской специальной группировки в Сирии Игорь Серицкий рассказал о планах строительства базы военной полиции в городе Кобани. На сегодняшний день именно из её расположения осуществляется патрулирование.