В Сирии заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Дамаску. Агентство SANA утверждает, что снаряды были перехвачены средствами ПВО. Тем временем израильтяне оказались в центре нового вооружённого обострения вокруг сектора Газа, который, очевидно, реагирует таким образом на предложенную США «сделку века». К проблемам еврейского государства на 6 февраля добавился и неожиданный теракт, который произошел в Иерусалиме: террорист на автомобиле наехал на военнослужащих ЦАХАЛ.

Предполагаемые израильские удары поразили районы вблизи Дамаска: аль-Кисва, военный аэродром Мардж аль-Султан и Джиср Багдад. Сирийские государственные СМИ поспешили заявить о том, что атака была отбита прежде, чем ракеты достигли целей, однако о реальных последствия ничего не сообщается. В сводках нет данных о жертвах и повреждениях инфраструктуры, но по неофициальной информации погибло 12 человек. Представители ЦАХАЛ не комментируют нападения на соседние с сирийской столицей районы, однако нельзя не заметить, что подвергшиеся обстрелам территории ранее уже становились мишенью израильтян. Так, в аль-Кисве, как предполагается, находится военная база одной из бригад 1-й дивизии. Там израильтянами были замечены представители иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и бойцы шиитских иррегулярных формирований.

Примечательно, что иногда Израиль берёт на себя ответственность за атаки на сирийской территории. Могло ли что-то измениться в публичной политике еврейского государства после переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, остаётся под вопросом.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин kremlin.ru

Сейчас внимание САА привлечено главным образом к провинции Идлиб, которая находится в руках сотрудничающих с Турцией умеренных группировок и радикальных формирований. Последние события в районе Саракиба, которые привели к гибели военнослужащих турецкой регулярной армии, продемонстрировали готовность войск президента Башара Асада вернуть под свой контроль мятежный анклав, который формально, по итогам длительных договорённостей Москвы и Анкары, является зоной деэскалации. Саракиб, где находились турецкие военнослужащие, в ночь на 6 февраля, как сообщают местные наблюдатели, был сдан правительственной армии. Это свидетельствует о том, что лояльные Асаду силы могут продвинуться гораздо глубже и обойти турецкие аванпосты.

В ночь на 6 февраля ЦАХАЛ пришлось провести операцию и на южном направлении. Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поразили несколько военных целей группировки ХАМАС в секторе Газа.

В ответ на запуск минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикреплённой взрывчаткой истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа, — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В ЦАХАЛ отмечают, что «крайне серьёзно относятся к любой террористической активности» и будут «действовать в соответствии с необходимостью защиты израильских граждан». Вечером 5 февраля палестинские боевики запустили как минимум два минометных снаряда по территории еврейского государства. По словам армейской пресс-службы, в результате обстрела «сигналы тревоги были активированы только для незаселённых районов».

На этом фоне израильские военные стали жертвой нападения, но уже внутри своей страны. Военнослужащие пострадали в результате автомобильного наезда в Иерусалиме — неподалёку от старой железнодорожной станции. Предполагаемый террорист протаранил группу бойцов ЦАХАЛ, которая возвращалась с присяги, и скрылся с места. Разведсообщество неоднократно предупреждало, что у еврейского государства могут увеличиться проблемы с безопасностью после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о «сделке века» — плане урегулирования палестино-израильского конфликта, однако их предупреждениям, похоже, никто не внял.