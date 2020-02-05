https://static.news.ru/photo/16e41860-484e-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Солдаты сирийской армии вошли в город Сиракиб в Идлибе и установили над ним полный контроль. Это стратегически важная точка в провинции.

Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта, — цитирует сообщение военных РИА Новости.

Армия начала наступление на западе Алеппо 26 января 2020 года. Причиной атаки стали обстрелы террористов. Боевики ежедневно нарушали режим тишины.

В результате наступления погибло несколько турецких военных. Об этом заявило Минобороны Турции. Инцидент с обстрелом военнослужащих турецкий лидер обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Также NEWS.ru сообщал, что во время освещения боевых действий в Алеппо были ранены несколько журналистов. Их гражданство, имена и обстоятельства неизвестны.