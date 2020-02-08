https://static.news.ru/photo/099650bc-4aa4-11ea-971f-fa163e074e61_660.jpg Идлиб Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили, что официальные лица России и Турции на переговорах в Анкаре приняли решение продолжить контакты по ситуации в сирийском Идлибе на следующей неделе.

При этом стороны уже обсудили обстановку в Сирии, а также шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса, передаёт ТАСС.

Ранее дипломат заявлял, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться лично с целью достижения деэскалации в Идлибе.

6 февраля Министерство иностранных дел России сообщило о гибели военных специалистов из РФ. Трагический инцидент произошёл в январе 2020 года, писал NEWS.ru.