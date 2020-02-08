https://static.news.ru/photo/83cf8e2e-4b40-11ea-b1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительственные войска Сирии отбили у террористов 600 квадратных километров территории в пригородах Алеппо. С таким заявлением выступила пресс-служба сирийской армии.

Согласно сообщению, за последние несколько дней солдатам удалось освободить от террористов несколько небольших городов и сёл в Идлибе.

В связи с растущей напряжённостью в зоне конфликта турецкая сторона направила 8 февраля 2020 года к границе с идлибской зоной деэслакации около 300 боевых автомобилей и грузовиков. Также туда прибыли спецподразделения Турции.

Как ранее информировал NEWS.ru, официальные лица России и Турции на переговорах в Анкаре приняли решение продолжить контакты по ситуации в сирийском Идлибе на следующей неделе.