Раскрыта причина задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова Baza: на блогера Шабутдинова написала заявление недовольная клиентка

Фото: vk.com/yesyesyes

Аяз Шабутдинов

Telegram-канал Baza сообщает, что блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве из-за заявления недовольной клиентки. По данным канала, сейчас инфлюенсер находится на допросе.

Представители компании Like, основанной Шабутдиновым, рассказали, что заявительница была не согласна с условиями возврата денег, прописанными в договоре. Девушка купила курсы, но позднее решила отказаться от них и вернуть средства. В компании подчеркнули, что клиентка «терроризирует» их с 2020 года и «вымогает» деньги. В офисе Like в настоящий момент проводят обыски. Шабутдинов пока находится в статусе свидетеля.

Аяза Шабутдинова задержали по прибытии из-за границы в Москву. Блогер отправился на съемную квартиру, где его и арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина радостно отреагировала на задержание. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Также Мизулина сообщила, что в очереди на проверку уклонения от налогов и мошенничество стоят блогеры Михаил Литвин и Гусейн Гасанов. Она подчеркнула, что список подобных «инфомошенников» очень большой.