Мизулина назвала блогеров, которых ждет участь Шабутдинова Мизулина: в очереди на проверку и задержание стоят блогеры Гасанов и Литвин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в комментарии Telegram-каналу SHOT сообщила, что в очереди на проверку сокрытия налогов и мошенничество стоят блогеры Михаил Литвин и Гусейн Гасанов. По ее словам, они не единственные крупные инфлюенсеры, которых стоит проверить как Аяза Шабутдинова.

Там большой список. И Литвинов, и Гусейн Гасанов. Очень много таких инфомошенников, — сказала Мизулина.

При этом, считает глава Лиги, этих блогеров губит патологическая жадность. По ее словам, при колоссальных оборотах денег эти инфобизнесмены экономят на налогах, финансистах и бухгалтерах.

Ранее Мизулина радостно поприветствовала новости о задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Пост об этом Мизулина сопроводила радостным смайликом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер прибыл в Москву из-за рубежа и направился не домой, а на съемную квартиру, где его и арестовали. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности.