Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже курсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, сообщает Telegram-канал «360tv» со ссылкой на источник. Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов. На блогера подписано порядка 2 млн человек в соцсетях.

Канал уточняет, что 32-летний ютубер прибыл в Москву из-за рубежа и направился не домой, а на съемную квартиру, где его и арестовали. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», представители блогера не знают о его местонахождении, а Telegram-канал «112» сообщает, что на блогера написано огромное множество заявлений в полицию.

Шабутдинов называет себя основателем образовательной компании для предпринимателей, инвестором и миллиардером. В рекламе своих курсов он обещает сделать из своих клиентов миллионеров. Самые дорогие курсы блогера стоили 5 млн рублей.

Ранее московский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста подозреваемой в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей Елены Блиновской — до 26 января 2024 года. Кроме того, Следственный комитет запросил комплексную налоговую проверку счетов блогера, чтобы выяснить размер неуплаты налогов в период с 2019 по 2022 год. В деле Блиновской фигурируют неуплаченные налоги за 2019–2021 годы. Теперь же специалисты будут изучать данные за 2022 год.