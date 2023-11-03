Мизулина обрадовалась задержанию блогера Шабутдинова Мизулина назвала ожидаемым задержание блогера Шабутдинова

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале отреагировала на задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. По ее словам, она ждала эту новость с весны, сопроводив свое сообщение радостным смайликом.

СМИ сообщают, что в Москве по делу о мошенничестве при продаже курсов задержан самый крупный в стране инфомошенник Аяз Шабутдинов. Мы ждали эту новость с весны, — написала Мизулина.

Ранее Telegram-канал «360tv» со ссылкой на источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в столице Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Канал уточняет, что ютубер прибыл в Москву из-за рубежа и направился не домой, а на съемную квартиру, где его и арестовали. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности.

Суммарно у Шабутдинова в социальных сетях насчитывается 1,9 млн подписчиков. На разных площадках блогер обещал научить всех желающих зарабатывать. За несколько дней до задержания Шабутдинов в Telegram-канале анонсировал очередной курс для предпринимателей стоимостью 60 тысяч рублей, который должен был стартовать 3 ноября.