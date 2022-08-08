Суд отказался выпускать Яшина из СИЗО Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Яшина

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин, обвиняемый в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ

Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина за распространение фейков про российскую армию, передает РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме, адвокаты просили избрать для политика меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но суд не удовлетворил жалобу со стороны защиты.

Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения, — огласил решение судья.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. Причиной стали высказывания оппозиционера об убийстве жителей в украинской Буче.

Дело против оппозиционера по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти» возбудили 12 июля. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просил избрать ему меру пресечения в виде ареста.