На Яшина завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Яшин

Против политика Ильи Яшина возбуждено уголовное дело ст. 207.3 УК РФ (о «фейках» про российскую армию) сообщил его адвокат Вадим Прохоров в соцсетях. Он добавил, что в квартире мундепа идет обыск.

Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место, — написал он.

28 июня Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Сам оппозиционер заявил, что его задержали по политическим мотивам. Решение об аресте принималось в Хамовническом суде Москвы.

Рапорт на Яшина составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин, утверждавший, что Яшин хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Сам Яшин сообщил, что сидел на скамейке в парке вместе со своей подругой Ириной Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских и молча увели «в машину с буквой Z на лобовом стекле».

Ранее на Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал 11 мая и предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.