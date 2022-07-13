СК РФ потребовал ареста Ильи Яшина до 12 сентября

Фото: CEC Russia/Twitter.com/Global Look Press

Илья Яшин

Следствие просит арестовать муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина до 12 сентября по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. Сам Яшин вину не признал.

В суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября, — сказали в суде.

Ранее Яшину предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»), ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика стал прямой эфир на его YouTube-канале от 7 апреля, где он говорил про убийства мирных жителей в Буче.

В мае на Яшина уже было составлено четыре протокола о дискредитации ВС РФ, суд обязал его выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей. Повторное привлечение по этой статье грозит уголовным преследованием. Накануне ночью закончился срок пребывания Яшина в спецприемнике № 2 «Хорошево-Мневники», куда он был помещен по обвинению в нападении на полицейского. Оттуда оппозиционера доставили сначала в его квартиру, а потом в Следственный комитет для допроса.