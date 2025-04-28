Почему YouTube не работает 28 апреля: сбои сегодня, когда разблокируют

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Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 28 апреля 2025 года, почему происходит замедление сервиса, когда разблокируют YouTube в России?

Что известно о сбоях в работе YouTube 28 апреля

YouTube начал работать со сбоями в России с начала августа 2024 года. В основном пользователи сталкиваются с низкой скоростью загрузки видео или полной потерей доступа к сайту. Проблемы наблюдаются на различных устройствах — компьютерах, смартфонах и телевизорах, а также в домашних и мобильных сетях.

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», число жалоб на YouTube на 28 апреля составляет 99. В предыдущий день на сервис пожаловались 351 раз. На Москву приходится 28% обращений, на Санкт-Петербург — 14%, на Московскую, Челябинскую области — по 8%, Ростовскую область — 5%, Хабаровский, Краснодарский края, Свердловскую область — по 4%.

Жалобы также фиксируются на сайте Downdetector.su: за последний час зарегистрировано 31 обращение, за сутки — 943. При этом 85% сообщений о сбоях в работе YouTube определяются пользователями в категорию «сбой сайта». Часть жалоб касается сбоя мобильного приложения (7%) и общего сбоя (6%).

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«Не воспроизводится видео», «Не открывается приложение», «Не загружается сайт», — жалуются пользователи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему YouTube не работает 28 апреля, причины замедления

Российская сторона официально не объявляла о блокировке YouTube в России, компания-владелец сервиса Google утверждает, что не предпринимала действий по снижению трафика площадки, поэтому точно сказать, почему YouTube не работает сегодня, 28 апреля, затруднительно.

В Роскомнадзоре ранее объяснили, что причины замедления связаны с состоянием серверов Google, которые компания перестала поддерживать после ухода из РФ.

«Никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. <…> Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — отмечал глава РКН Андрей Липов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в свою очередь указал, что в отдельных местах «отсутствует коммуникация», что вызывает проблемы с YouTube.

«Где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — сказал он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда разблокируют YouTube в России

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что восстановление работы YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований РКН. Он напомнил, что у регулятора есть целый набор претензий в отношении сервиса.

«Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, связаны с отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично», — добавил министр.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram (деятельность в РФ запрещена), Facebook (деятельность в РФ запрещена) и YouTube разблокируют, когда площадки начнут соблюдать российское законодательство.

«Это связано с выполнением законов Российской Федерации. Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться», — заявил представитель Кремля.

Андрей Свинцов отмечал, что процесс разблокировки YouTube может занять до восьми месяцев.

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