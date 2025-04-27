Почему YouTube не работает 27 апреля: сбои сегодня, разблокировка в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 27 апреля 2025 года, почему происходит замедление сервиса, возможна ли разблокировка YouTube в России?

Что известно о сбоях в работе YouTube 27 апреля

Замедление в работе YouTube стало массовой проблемой для пользователей из России с начала августа 2024 года. Из-за низкой скорости загрузки просмотр видеороликов стал практически невозможным. Сбои наблюдаются на компьютерах, смартфонах и телевизорах, в домашних и мобильных сетях.

На 27 апреля число жалоб на проблемы с YouTube на мониторинговом сервисе «Сбой.рф» составляет 91. В предыдущие сутки этот показатель зафиксировался на отметке 346. На Москву приходится 32% всех обращений, Челябинскую область — 11%, Свердловскую область — 7%, Санкт-Петербург и Подмосковье — по 6%, Краснодарский край — 5%, Смоленскую и Саратовскую области — по 4%.

На Downdetector.su за последний час поступили 60 жалоб на YouTube, за сутки — 1006. Категория «Сбой сайта» — на первом месте по числу обращений (79%). Также юзеры сообщают об общем сбое (12%), сбое мобильного приложения (5%) и личного кабинета (1%).

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Почему YouTube не работает 27 апреля, причины замедления

Точно неизвестно, почему YouTube не работает 27 апреля. Российская сторона официально не объявляла о блокировке сервиса, а в качестве причины замедления называются технические неполадки, связанные с серверами Google.

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — объяснял глава РКН Андрей Липов.

Об этом говорил и зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — заявил парламентарий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом на момент, когда замедление YouTube приобрело массовый характер, в Роскомнадзоре отмечали, что многочисленные нарушения российского законодательства со стороны администрации хостинга, неуважение к РФ и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении сервиса. В свою очередь Александр Хинштейн, тогда занимавший пост главы IT-комитета Госдумы, предупреждал, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, прекращают работу по серым схемам, что приведет к резкому падению скорости YouTube.

По заявлению Google, компания не предпринимала действий по снижению трафика YouTube в России. Там добавили, что компании известно о проблемах российских пользователей.

Возможна ли «разблокировка» YouTube в России

Восстановление работы YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований РКН, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в контексте возможной «разблокировки» сервиса.

«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства <…>. Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, связаны с отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично», — сказал Шадаев.

IT-эксперт Артем Геллер в свою очередь предположил, что полноценное восстановление скорости загрузки видеохостинга в России может произойти не раньше окончания спецоперации.

«Он не заработает [только] из-за потепления отношений [между РФ и США]. Ситуация все-таки должна решиться окончательно. К тому же к YouTube есть много скопившихся вопросов, на которые он должен ответить. Это и штрафы, и то, как будет работать их поддержка — насколько оперативно она будет реагировать на запросы российской стороны», — подчеркнул он.

Говоря о сроках «разблокировки», Андрей Свинцов выразил мнение, что процесс может занять до восьми месяцев.

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