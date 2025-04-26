Почему YouTube не работает 26 апреля: сбои сегодня, ИИ-поиск, новый плеер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 26 апреля 2025 года, какой ИИ-поиск тестируют на платформе, как обновился интерфейс плеера YouTube?

Что известно о сбоях в работе YouTube 26 апреля

YouTube в России работает с замедлением с начала августа 2024 года. Пользователи не могут смотреть видео из-за низкой скорости загрузки, в отдельных случаях наблюдается полная потеря доступа к сайту или приложению. Проблемы имеют место на компьютерах, смартфонах и телевизорах, в домашних и мобильных сетях.

С начала 26 апреля через сервис «Сбой.рф» на YouTube пожаловались 108 раз. В предыдущий день этот показатель составил 514. Больше всего жалоб поступает из Москвы — 41%. На Санкт-Петербург приходится 6%, Московскую, Новосибирскую области, Краснодарский край — по 6%. Челябинскую, Нижегородскую, Свердловскую, Ростовскую области — по 4%.

На сайте Downdetector.su за последний час зафиксированы 56 жалоб на YouTube, за сутки — 1060. Большая часть обращений (78%) касаются сбоя сайта, еще 14% — общего сбоя, по 3% — определяются в категории «сбой мобильного приложения» и «сбой личного кабинета».

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Почему YouTube не работает 26 апреля

Точно неизвестно, почему именно YouTube не работает сегодня, 26 апреля, равно как и в предыдущие дни. В России утверждают, что не блокируют сервис, а неполадки обусловлены состоянием серверов Google.

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — объяснял глава РКН Андрей Липов.

Зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отмечал, что местами «отсутствует коммуникация».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — заявил парламентарий.

При этом в Google заявили, что о проблемах российских пользователей им известно. Также, по утверждениям компании, никаких действий по снижению трафика YouTube в РФ с ее стороны не предпринималось.

Что известно об ИИ-поиске и обновлении плеера на YouTube

YouTube начал тестировать новую версию ИИ-обзоров, основанных на результатах поиска видео. Функция определяет, какие ролики являются наиболее релевантными и полезными для конкретного обзора.

«Новая функция генеративного искусственного интеллекта выделяет клипы из видео, которые будут наиболее полезны для вашего поискового запроса, предоставляя еще один способ обнаружить контент при поиске на YouTube, а также темы и информацию, связанные с вашим поисковым запросом», — говорится в блоге YouTube.

Кроме того, YouTube обновил интерфейс своего веб-плеера. Поводом для этого послужила круглая дата — 20 лет со дня загрузки первого видео на платформу. Обновление распространяется постепенно.

Главным отличием нового дизайна стало визуальное разделение элементов управления: кнопки воспроизведения, временная шкала и индикатор глав объединены одним стилем, регулятор громкости перемещен в группу с настройками автовоспроизведения, субтитров и качества видео.

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