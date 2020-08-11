Задержанный житель Нефтекамска раскрыл подробности неудавшегося теракта

Житель Нефтекамска, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта, рассказал на допросе о своих планах. Он собирался поджечь не только здание администрации города, но и генерирующей компании из-за роста тарифов.
Речь идёт об ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»), которое, по словам мужчины, постоянно поднимает цены на свои услуги.
Почти до 9–10 тысяч дошло, — цитирует РИА Новости его слова в ходе допроса.
Кроме того, злоумышленник собирался организовать протестную акцию.
Я хотел набрать определённое количество человек и вывести их на митинг, несанкционированный митинг, — пояснил он.
На вопрос о цели этой акции мужчина заявил, что намеревался таким образом «показать народную силу».
Как ранее писал NEWS.ru, мужчину задержали за попытку поджога мэрии Нефтекамска в целях дестабилизации работы органов государственной власти, а также в качестве протеста против действующего конституционного строя в РФ.