Задержанный житель Нефтекамска раскрыл подробности неудавшегося теракта

https://static.news.ru/photo/5a527ed6-dbe5-11ea-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот terrorynet/vk.com

Житель Нефтекамска, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта, рассказал на допросе о своих планах. Он собирался поджечь не только здание администрации города, но и генерирующей компании из-за роста тарифов.

Речь идёт об ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»), которое, по словам мужчины, постоянно поднимает цены на свои услуги.

Почти до 9–10 тысяч дошло, — цитирует РИА Новости его слова в ходе допроса.

Кроме того, злоумышленник собирался организовать протестную акцию.

Я хотел набрать определённое количество человек и вывести их на митинг, несанкционированный митинг, — пояснил он.

На вопрос о цели этой акции мужчина заявил, что намеревался таким образом «показать народную силу».

Как ранее писал NEWS.ru, мужчину задержали за попытку поджога мэрии Нефтекамска в целях дестабилизации работы органов государственной власти, а также в качестве протеста против действующего конституционного строя в РФ.