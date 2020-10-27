16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Вирусолог посоветовал ходить по улице без масок

14:24, 27 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский одобрил введение обязательного масочного режима в общественных местах, отметив эффективность данной меры по противодействию COVID-19.

Меры вполне оправданные и не очень обременительные. В этом ничего неправильного нет, потому что ситуация серьёзная. И единственная доступная мера — это ношение масок в общественных местах. Я это одобряю. В закрытых помещениях, где много людей, в транспорте наденьте маску, — приводит слова Аграновского «Радио 1».

В то же время вирусолог настаивает, что ходить по улице лучше всего без масок.

На улице смело снимайте маски, побольше гуляйте и не слушайте никого, кто говорит иначе. На открытом воздухе это не нужно, — настаивает специалист.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор предписал носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считается пространство, где могут находиться одновременно более 50 человек. Также ведомство рекомендовало запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Решения об этом будут принимать регионы.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении были выписаны 12 884 пациента с ранее диагностированным COVID-19.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео