В России ввели всеобщий масочный режим и запретили работу ночных заведений

Роспотребнадзор предписал всем жителям России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.
Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу 28 октября.
Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов, — гласит постановление.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что в феврале — марте следующего года стоит ожидать очередное осложнение ситуации с коронавирусом.