В России ввели всеобщий масочный режим и запретили работу ночных заведений

https://static.news.ru/photo/3f36be76-1823-11eb-aa9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор предписал всем жителям России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу 28 октября.

Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов, — гласит постановление.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что в феврале — марте следующего года стоит ожидать очередное осложнение ситуации с коронавирусом.