В Роспотребнадзоре допустили ухудшение ситуации с COVID-19 в конце зимы

https://static.news.ru/photo/befc21e6-1814-11eb-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что в феврале-марте следующего года стоит ожидать очередное осложнение ситуации с коронавирусом.

Специалист отметила, что вернуться к показателям, которых удалось добиться в июле-августе 2020 года, можно будет только к следующему лету, пишет РИА Новости.

По мнению Пшеничной, для реального улучшения ситуации с коронавирусом большая часть населения должна получить иммунитет: переболеть инфекцией, пройти вакцинацию или получить защиту за счёт «клеточной» памяти лимфоцитов, которая может помочь противостоять заболеванию даже при отсутствии антител в организме.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вторая волна пандемии коронавируса может оказаться сильнее первой. Об этом, по её мнению, говорит рост заболеваемости в популярных у российских туристов странах — Египте, Турции, ОАЭ.

Накануне в России было выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее заразились 16 710 россиян.