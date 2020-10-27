В России выявили ещё 16 550 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/4f2cddf0-1829-11eb-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты в 85 регионах страны выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 27 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 547 774 человека. В течение прошедших суток из отечественных больниц по выздоровлении были выписаны 12 884 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего за время эпидемии с болезнью удалось справиться 1 158 940 россиянам.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране скончались 320 человек, заражённых коронавирусом. Жертвами пандемии в РФ стали 26 589 местных граждан.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 4312 пациентам, по выздоровлении было выписано 3269 человек, 61 скончался. Такие данные приводит оперштаб.