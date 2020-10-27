В Москве за сутки выявили 4312 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bb3eb406-1828-11eb-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 4312 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах находятся 304 пациента. Такие данные приводит оперштаб.

Также сообщается о 3269 выздоровевших за последние сутки и 61 смерти среди пациентов с COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 16 550 новых случаев инфицирования. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 12 844 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 547 774 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что больных коронавирусом будут выписывать из больниц и переводить на домашнее лечение до получения отрицательного теста на COVID-19. Об этом говорится в новой редакции рекомендаций Минздрава.