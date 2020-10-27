Пациентов с COVID-19 будут выписывать из больниц без теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/730afe5e-1825-11eb-b173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больных коронавирусом будут выписывать из больниц и переводить на домашнее лечение до получения отрицательного теста на COVID-19. Об этом говорится в новой редакции рекомендаций Минздрава.

Речь идёт только о больных старше 18 лет. Их могут отправить лечиться амбулаторно при устойчивом улучшении динамики. При этом у пациента не должна подниматься температура выше 37,5 градуса и должны отсутствовать признаки нарастающей дыхательной недостаточности. Также будут учитываться показатели C-реактивного белка и уровня лейкоцитов.

При лечении на дому пациент должен соблюдать самоизоляцию до получения двух отрицательных тестов. Таким гражданам обязаны предоставить медицинское наблюдение.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно рекомендациям Минздрава, лекарствами, которыми следует лечить больных COVID-19, являются «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), «Интерферон-альфа». Однако в документе говорится, что сведения о результатах терапии всеми этими средствами пока не позволяют сделать вывод об их эффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.