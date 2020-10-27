В Роспотребнадзоре уточнили значение понятия «место массового пребывания»

https://static.news.ru/photo/30adcbf0-182e-11eb-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Местом массового пребывания считается территория, которая может одновременно вмещать 50 и более человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Данное уточнение потребовалось в связи с новыми требованиями на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведённая территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определённых условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты в 85 регионах страны выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1 547 774 человека.